Haberler » Güncel » Bir binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Haber

Bir binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan ve üst katlara yayılan yangın dolayısıyla dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

28.01.2020 21:39 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:41
'nın ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan ve üst katlara yayılan yangın dolayısıyla dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Binada oturan bazı kişiler kendi imkanlarıyla çıkarken, kısa sürede üst katlara yayılan duman nedeniyle bazı bina sakinleri apartmanda mahsur kaldı.
Yoğun duman nedeniyle apartmanın damına çıkan bina sakinleri ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
Bir binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa, İtfaiye, Siverek, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
15:02  Tuba Büyüküstün Kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli?
30.01.2020 17:09:44