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Bir binanın 6'ıncı katına çıkan genç kız, kimseyi dinlemeyerek aşağıya atladı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir binanın 6'ncı katına çıkan genç kız, kendisini ikna etmeye çalışan vatandaşları dinlemeyerek, pencereden aşağıya atladı. Ağır yaralanan kızın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

21.09.2019 20:02

Şanlıurfa Viranşehir'de çıktığı 7 katlı birbinanın 6'ncı katından atlayan Çiğdem K. (21), ağır yaralandı. Genç kızın atlama anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Viranşehir Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Vatan Caddesi üzerinde yaşandı. Bir binanın 6'ncı katına çıkan 20 yaşlarındaki Çiğdem Kurtak, "Hayır, atlama" diye kendisini ikna etmeye çalışan vatandaşları dinlemeyerek, pencereden aşağıya atladı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Ağır yaralanan Kurtak, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kurtak'ın düşme anı, alanda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaybedildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir binanın 6'ıncı katına çıkan genç kız, kimseyi dinlemeyerek aşağıya atladı

Viranşehir, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

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