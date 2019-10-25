Haberler » Güncel » Bir böcek türüne, iklim aktivisti Greta Thunberg'in ismi verildi

Bir böcek türüne, iklim aktivisti Greta Thunberg'in ismi verildi

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in ismi, bir böcek türüne verildi.

25.10.2019 15:30Bir böcek türüne, iklim aktivisti Greta Thunberg'in ismi verildi
İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in ismi, bir böcek türüne verildi.
Londra Doğa Tarihi Müzesinin sitesinde, ilk kez 1960'larda Kenya'nın başkenti Nairobi'de kuru ot ve toprak örneklerinde gözlenen, 1978'de müzeye bağışlanan Ptiliidae familyasından bir böceğe, "dünya çapında iklim eylemlerine ilham vermesi ve bu konuda farkındalık yaratması" sebebiyle Greta Thunberg'in isminin verildiği açıklandı.
"Nelloptodes gretae" olarak adlandırılan böceğin, bir milimetreden küçük olduğu, gözleri ve kanatlarının bulunmadığı belirtildi.
Böceğin yeni bir tür olduğunu keşfeden Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli bilim adamı Michael Darby, "Bu genç mücadelecinin yaptığı işten çok etkilendiğim için bu ismi seçtim ve çevre meselelerine farkındalığın artması yönündeki üstün çabasına teşekkür etmek istedim." dedi.
İsmini Greta Thunberg'den alan böcekle ilgili bilimsel ayrıntılar, "The Entomologist's Monthly Magazine" dergisinde yayımlandı.
İsveç Parlamentosu önünde başlattığı "Fridays For Future" adlı oturma eylemleriyle, iklim değişikliğine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen ve İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen iklim aktivisti Greta Thunberg, İklim Zirvesi'nde yaptığı duygusal konuşmasıyla, liderleri sert şekilde eleştirmiş ve dünyanın gündemine oturmuştu.

Greta Thunberg, Nairobi, Londra, Kenya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını birlikte kıldı
16:08 "Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan" kampanyası - MUĞLA
16:08 Başkentte su taşkınlarına karşı önlem
16:06 Eyüpsultan'da "Bağımsızlık köyü" kuruluyor
16:05 Yalova-balık fabrika gemisi, denize imam ve papazın dualarıyla indirildi
16:05 Muğla bahçe atıklarıyla mücadelede bodrum'da yeni dönem
16:04 Engelli öğrencilerin Cumhuriyet oratoryosu ayakta alkışlandı
25.10.2019 16:08:35