Bir buçuk ay önce evlenen Tülin Şahin'in hamile olduğu ortaya çıktı

Mehmet Özer ile 12 yıllık birlikteliğini 2017 yılında sonlandıran Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu. Eski eşinden bebek istemediği için boşandığı iddia edilen Şahin'in hamile olduğu öğrenildi.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Mutlu çiften güzel haber geldi. Her fırsatta bebeklere olan düşkünlüğünü anlatan Şahin'in hamile olduğu ortaya çıktı. Güzel haberi yakın çevresiyle paylaşan ünlü model doğumu İstanbul'da yapacak.

HABERLERİ DOĞRULADI

Bebek haberlerinin ardından Tülin Şahin sosyal medya hesabından emzik fotoğrafı paylaşarak iddiaları doğruladı.

BEBEK KRİZİ İDDİASI

Evlilikleri tek celsede sonlandıran Memet Özer ve Tülin Şahin'in bir bebek krizi yaşadığı söylenmişti. "Uzun zamandır sorunlar yaşıyoruz. Artık geri dönüş yok" diyen çiftin arasının, Şahin'in bebek istememesi nedeniyle açıldığı iddia edilmişti.