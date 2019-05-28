28.05.2019 13:19
»»

Bir buçuk ay önce evlenen Tülin Şahin'in hamile olduğu ortaya çıktı

12 yıllık eşi Mehmet Özer'den boşandıktan sonra Pedro de Noronha ile dünya evine giren manken Tülin Şahin'in hamile olduğu ortaya çıktı. Şahin, müjdeli haberi Instagram hesabından paylaşım yaparak doğruladı.

Mehmet Özer ile 12 yıllık birlikteliğini 2017 yılında sonlandıran Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu. Eski eşinden bebek istemediği için boşandığı iddia edilen Şahin'in hamile olduğu öğrenildi.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Mutlu çiften güzel haber geldi. Her fırsatta bebeklere olan düşkünlüğünü anlatan Şahin'in hamile olduğu ortaya çıktı. Güzel haberi yakın çevresiyle paylaşan ünlü model doğumu İstanbul'da yapacak.

HABERLERİ DOĞRULADI

Bebek haberlerinin ardından Tülin Şahin sosyal medya hesabından emzik fotoğrafı paylaşarak iddiaları doğruladı.

BEBEK KRİZİ İDDİASI

Evlilikleri tek celsede sonlandıran Memet Özer ve Tülin Şahin'in bir bebek krizi yaşadığı söylenmişti. "Uzun zamandır sorunlar yaşıyoruz. Artık geri dönüş yok" diyen çiftin arasının, Şahin'in bebek istememesi nedeniyle açıldığı iddia edilmişti.

Bir buçuk ay önce evlenen Tülin Şahin'in hamile olduğu ortaya çıktı Bebek, Mehmet Özer, Pedro Rodriguez Ledesma, Tülin Şahin, Magazin


YORUMLAR (8)
EERTYMN: İKİ ADAM DA BİRİBİRİNE ÇOK BENZİYOR KAFASI KARIŞMIŞ KADININ
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BRÜTÜS: Çocuk için, daha güvenli bir liman seçmiş.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MÜFİT: Anlaşılan çok önceden yemiş
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
VATANDAŞ: bana ne yahu bunu haber yapan odunun önde gideniymiş
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ABC: müslüman olmayan erkekle evlenilmez dini açıdan.
Yayından Kaldır
1 4
Cevap yaz