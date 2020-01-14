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Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir buçuk saat içerisinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 111 düzensiz göçmen yakalandı.

14.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:50Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde bir buçuk saat içerisinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 111 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında saat 20.20 ile 20.28 saatleri arasında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 3 ayrı hareketli lastik bot durduruldu. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 89 Suriye, 16 Filistin, 3 Afganistan ve 3 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 111 düzensiz göçmen (46 erkek, 26 kadın, 39 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
(İHA)

Aydın, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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