Bir cadde koronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Bilecik şehir meydanının da içerisinde bulunduğu Tevfik Bey Caddesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatıldı.
04.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:30
Valilik tarafından alınan karar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri caddenin giriş ve çıkışları ile ara sokaklara girişleri demir bariyerlerle araç trafiğine kapattı.
Ekipler, vatandaşları araçlarından gerekli olmayan durumlarda sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA
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