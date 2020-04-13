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Bir caddenin araç girişine kısıtlama getirildi

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki Musa Anter Caddesi girişine araç kısıtlaması getirildi.

13.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:00
Diyarbakır 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki Musa Anter Caddesi girişine araç kısıtlaması getirildi.
İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nca, Kovid-19'un yayılmasını önlemek, virüsün vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek ve salgınla en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ek tedbirler alındı.
Bu tedbirler kapsamında Musa Anter Caddesi'ne, ürün ve ticaret lojistik tedarik faaliyetlerine yönelik araçlar dışındaki özel araçların 08.00-17.00 saatlerinde girişi yasaklandı.
Oluşturulan yaya geçiş noktalarında Emniyet Müdürlüğü ve Kayapınar Belediyesi ekiplerince kontrol sağlanıyor.
Bu kapsamda ekipler vatandaşların ateşi ölçülüyor, ücretsiz maske dağıtıyor, koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kurallarla ilgili gerekli bilgilendirme yapılıyor. Bir caddenin araç girişine kısıtlama getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Kayapınar, Güncel
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