Bir cam şişenin geri dönüşümü 25 dakikalık elektriğe bedel
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, tüm ambalajların geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabileceğini belirterek, sadece bir adet cam şişenin geri dönüştürülmesiyle bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırmanın mümkün olduğunu bildirdi.
09.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:02
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, tüm ambalajların geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabileceğini belirterek, sadece bir adet cam şişenin geri dönüştürülmesiyle bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırmanın mümkün olduğunu bildirdi.
ASD'den yapılan açıklamaya göre, ASD, "Ambalajlı Gıdaları Tercih Et" söylemiyle 2 yıl önce hayata geçirdiği farkındalık kampanyasına bu yıl geri dönüşümün önemini de ekleyerek devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yenilenen kampanyayla ambalajın çöp olmadığı ve geri dönüştürülebildiğine dikkati çekmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Hedefimiz, topluma ambalajın önemini anlatabilmek. Bu nedenle gıdalar aracılığıyla konuştuk ve ambalajın gıdaları taze tuttuğunu, bozulmasını ve israfı önlediğini, sağlıklı olduğunu anlatmaya çalıştık. Ayrıca, ambalajın çöpe atılmaması gerektiğini, geri dönüştürülerek herkesin çevreye katkı sağlayabileceğine de değindik. Bu konuyu önemsiyoruz. Çünkü ambalajların geri dönüşümüyle sadece çevreye değil, ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz."
Ambalajı doğaya bırakmanın veya çöpe atmanın sadece dünyanın geleceğine değil, ülke ekonomisine de zarar verdiğine dikkati çeken Sarıbekir, tüm ambalajların geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabileceğini aktardı.
Sarıbekir, "Bugün bir alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu 3 saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyor ya da bir ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. Bir ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kilovat elektrik enerjisi tasarruf ediyoruz. Sadece bir adet cam şişe geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu elde ediyoruz. Sağlığımız, çevremiz ve ülkemiz için ambalajlı gıdalar tercih etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
ASD'den yapılan açıklamaya göre, ASD, "Ambalajlı Gıdaları Tercih Et" söylemiyle 2 yıl önce hayata geçirdiği farkındalık kampanyasına bu yıl geri dönüşümün önemini de ekleyerek devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yenilenen kampanyayla ambalajın çöp olmadığı ve geri dönüştürülebildiğine dikkati çekmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Hedefimiz, topluma ambalajın önemini anlatabilmek. Bu nedenle gıdalar aracılığıyla konuştuk ve ambalajın gıdaları taze tuttuğunu, bozulmasını ve israfı önlediğini, sağlıklı olduğunu anlatmaya çalıştık. Ayrıca, ambalajın çöpe atılmaması gerektiğini, geri dönüştürülerek herkesin çevreye katkı sağlayabileceğine de değindik. Bu konuyu önemsiyoruz. Çünkü ambalajların geri dönüşümüyle sadece çevreye değil, ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz."
Ambalajı doğaya bırakmanın veya çöpe atmanın sadece dünyanın geleceğine değil, ülke ekonomisine de zarar verdiğine dikkati çeken Sarıbekir, tüm ambalajların geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabileceğini aktardı.
Sarıbekir, "Bugün bir alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu 3 saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyor ya da bir ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. Bir ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kilovat elektrik enerjisi tasarruf ediyoruz. Sadece bir adet cam şişe geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu elde ediyoruz. Sağlığımız, çevremiz ve ülkemiz için ambalajlı gıdalar tercih etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bir cam şişenin geri dönüşümü 25 dakikalık elektriğe bedel
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ekonomi
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Ekonomi
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Ekonomi
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
Ekonomi
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Ekonomi
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Ekonomi
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı