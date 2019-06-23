23.06.2019 11:59
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"Bir Can da Sen Besle" kampanyası

"Bir Can da Sen Besle" kampanyası

Lüleburgaz'da "Bir Can da Sen Besle" kampanyası kapsamında kermes düzenlendi.

Lüleburgaz 'da "Bir Can da Sen Besle" kampanyası kapsamında kermes düzenlendi.
Kent Konseyi Meslek Edindirme İstihdam ve Çalışma Grubu tarafından Gençlik Parkı 'nda gerçekleştirilen kermesten elde edilecek gelir, sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarında kullanılacak.
Kent Konseyi Başkanı Bülent Önder, "Bir Can da Sen Besle" kampanyasına herkesten destek beklediklerini söyledi.
Kermesten elde edilecek gelirin sokak hayvanları yararına kullanılacağını ifade eden Önder, kampanyanın düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kermeste, takıdan süs eşyalarına kadar birçok malzemenin satışa sunulduğunu aktaran Önder, aynı zamanda kadınları kendi imkanlarıyla gözlenme ve pişi de sattığını belirtti.
Sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkmasını istediğini dile getiren Önder, "Satışlardan elde edilecek gelir ile sokak hayvanları için mama alınacak. Aldığımız mamaları da Lüleburgaz Belediyesi'ne teslim edeceğiz. Mamalar da belediye ekiplerince sokak hayvanları için yaptırılan besleme noktalarına dağıtacak." diye konuştu.
Kaynak: AA
Gençlik Parkı , Lüleburgaz , Güncel

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