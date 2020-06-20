Bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası hayatını kaybetti.

20.06.2020 00:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:39
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası hayatını kaybetti.
İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesinde Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evlerinde 10 yıllık evli Mehmet K. (35) ile eşi V. K. (32) arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyünce çift birbirini bıçakla yaraladı. Boğuşma esnasında Mehmet K. bıçağın bileğine isabet etmesiyle ağır yaralandı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Mehmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
V.K. ise sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet K, Çukurova, Adana, Güncel, Haber

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