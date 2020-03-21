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Bir çocuk annesi genç kadın banyoda ölü bulundu

SULTANBEYLİ'de eşinden yeni boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Lale Bayram (25), evinin banyosunda ölü bulundu.

21.03.2020 04:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 04:25
Bir çocuk annesi genç kadın banyoda ölü bulundu

SULTANBEYLİ'de eşinden yeni boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Lale Bayram (25), evinin banyosunda ölü bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen genç kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Ahmet Yesevi Mahallesi Gümüşdere Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında oturan Lale Bayram'a gün içinde ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Saat 00.30 sıralarında polis ile birlikte eve gelen Lale Bayram'ın yakınları kapının kilitli olması nedeniyle adrese çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla daireye giren polis ve Bayram'ın yakınları genç kadını evin banyosunda ölmüş olarak buldu.

EŞİNDEN YENİ BOŞANMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri evde yaklaşık 2 saat incelemelerde bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen Lale Bayram'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Kartal'daki Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sultanbeyli İlçe Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Lale Bayram ile ilgili yakınlarından bilgi aldı. 1 çocuk annesi olduğu ve eşinden yeni boşandığı öğrenilen Bayram'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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