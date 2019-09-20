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"Bir Çocuk Bir Umut Projesi"

Mersin'de, "Bir Çocuk Bir Umut Projesi" kapsamında 250 öğrenciye polislik mesleği tanıtıldı.

20.09.2019 12:46
Mersin'de, "Bir Çocuk Bir Umut Projesi" kapsamında 250 öğrenciye polislik mesleği tanıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, proje kapsamında öğrencilerin okula adaptasyonunu artırmak ve onlara rol model oluşturmak amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.
250 öğrenciye, proje kapsamında polislik mesleği tanıtıldı, yaş gruplarına uygun bilgilendirme yapıldı.
Öğrencilere kumbara şeklinde tasarlanmış polis arabası ile polis maskesi, boyama kitabı ve kalem hediye edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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