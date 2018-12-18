Bir Çocuk Bir Umut' Projesi ile Çocukların Yüzü Güldü

Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümü öğrencileri, 'Bir Çocuk Bir Umut' yardım etkinliği ile ihtiyaç sahibi çocuklara yılbaşı hediyeleri aldı.
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte toplanan paralarla Esentepe Mahallesi
'ndeki ihtiyaç sahibi çocuklara yılbaşı hediyeleri alındı. Alınan hediyeler Esentepe Mahallesi Muhtarlığı'nda çocuklara ulaştırıldı. Yılbaşı
hediyelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar ise sevinçlerini gizleyemedi. - ESKİŞEHİR
Anadolu Üniversitesi,Yılbaşı
Kaynak: İHA