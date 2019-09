Bir çok Tesla sahibi Araçlarında Mahsur Kaldı, Bakın Neden?

Bir Çok Tesla Sahibi Aracında Kilitli Kaldı, Sebebi ise ilginç!Tesla'nın Kilit Uygulaması Kapandı, Bir Çok Kişi Aracında Kilitli Kaldı.Bağlantılı sistemleri kullanmanın dezavantajlarından birisi görünen o ki TESLA sahipleri yaşadı. Çok sayıda Tesla sahibi iddialara göre araçlarında mahsur kaldı. Arabaları kilitlenen Tesla sahipleri, Kilit Uygulamasının bakım nedeniyle kapatılmasından dolayı araçlarında mahsur kaldı.Bu durumu yaşayan kullanıcılar tepkilerini ve yaşadıklarını Twitter hesaplarından paylaştı. Uygulamadan çıktığınızda aracınızı açmak için yardımcı anahtara ihtiyacınız var. Belli ki herkes bunun yanına almıyor.Çeşitli servislerin durumunu gösteren DownDetector.com sitesine göre son bir kaç saattir Tesla'nın anahtar servisinde bir kesinti var.@Tesla @elonmusk i am locked out of my car and been on hold now for 12 minutes. Why is it so difficult to talk to a Tesla trained human for support?— briango (@briango) September 3, 2019Hey @Tesla. I love my new Model 3… but now the app won't refresh, won't let me sign in, and says I have no vehicle. I've been on hold for tech support for an hour. Is my new car a red brick already?— Ethlie Ann Vare (@ethlie) September 3, 2019@elonmusk @Tesla locked out. Phone app doesn't respond. Signed out and signed back in but it says no cars in the account.— BuffalloWarrior (@_karthik1107) September 3, 2019Tesla'nın uygulaması aracınızın kilidini açmanıza yardımcı oluyor ancak bunun için illa internete bağlı olmanıza gerek yok, bir anahtar kart sahibiyseniz de bunu yapabiliyorsunuz. Ancak anahtar kartınız yoksa ve uygulamadan çıkış yaptıysanız, uygulamaya girip bu işlemi yapmaktan başka çareniz yok…We're aware the Tesla app is down for some customers and we're working to restore functionality ASAP— Tesla (@Tesla) April 21, 2018Tesla Kilit Uygulaması Kapandı; dolayısıyla uygulama açılmayınca da beklemekten başka çare yok demektir. Tesla'dan kesintiye tam olarak neyin sebep olduğuna dair bir açıklama henüz yok. Bakım kesintileri normal olsa da Tesla bu durumu hesaba katmalı, araç sahiplerini bu konuda daha iyi bilgilendirmeli…