Bir Daha Dışarıda Yemek İstemeyeceksiniz

Salçalı sosis nasıl yapılır sorusunun cevabı oldukça basittir. Çeşitli garnitürlerle lezzetlendirebileceğiniz salçalı sosis tarifini denediğinizde tadına bayılacak bir daha dışarıda yemek istemeyeceksiniz. İşte tadı damağınızda yer edecek olan oldukça pratik salçalı sosis tarifi.Salçalı sosis nasıl yapılır?Pratik ve lezzetli yemeklerden biri olan salçalı sosisi fast food restaurantlarında yemek yerine evde hazırlamaya ne dersiniz? Salçalı sosis nasıl yapılır sorusunun cevabını bilmeyenler için salçalı sosis tarifimiz.Malzemeler2-3 adet sosis1 yemek kaşığı salça1 çay bardağı su1 yemek kaşığı tereyağıTuz, karabiber, nane, kekik, pulbiberSalçalı sosis nasıl yapılır?1.adım: Tereyağını tavada biraz eritip üzerine doğradığımız sosisleri ilave edip güzelce kavuruyoruz.2.adım: Pişen sosislere baharatları da ekliyoruz.3.adım: Bir kabın içinde salçayı suyla açıp sosislere döküyoruz.4.adım: Salçalı sos bir iki kaynadıktan sonra sosisimiz hazır afiyet olsun