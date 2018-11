Bir Damla Hayat" Prematüre Bebekler Buluştu

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:13



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ercan Tutak , bu sene üçüncüsü düzenlenen "Bir Damla Hayat" etkinliğinde, " Türkiye 'de her yıl yaklaşık 1,5 milyon bebek dünyaya geliyor ve bunların yaklaşık 150 bini prematüre bebeklerden oluşuyor. Prematüre bebekler organ gelişimi tamamlanmadan dünyaya geldiği için başta solunum sistemi olmak üzere merkezi sinir sistemi ve mide bağırsak sistemiyle ilgili sıkıntılar gelişebiliyor." dedi.Bu yıl 3'ünsü gerçekleşen "Bir damla hayat" sloganıyla, Memorial Şişli Hastanesi 'nin ev sahipliğinde gerçekleşen, prematüre bebek ve aileleri buluşturan etkinlikte, bebeklerin bakımına dair önemli bilgiler verildi.Doç. Dr. Ercan Tutak'ın tedavisini gerçekleştirdiği çocukların aileleri, bebeklerinin ilk fotoğraflarının da bulunduğu sunumu izledi ve duygu dolu anlar yaşandı.Prematüre bebeklerin bakımına dair önemli bilgiler veren Tutak, açılış konuşmasında, Türkiye'de her yıl yaklaşık 150 bin prematüre bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, prematüre doğan bebeklerin üçte birinin bin gramın altında doğduğunu söyledi.Tutak, düşük doğum ağırlığının yanı sıra, anne karnındaki gelişimini tam olarak tamamlayamadan dünyaya gelen bebeklerin, ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabildiğine dikkati çekerek, " Anne adayındaki erken doğum risklerinin saptanması ve tüm gebelik süresince perinatoloji uzmanlarıyla birlikte takibinin yapılması büyük önem taşıyor." diye konuştu.Erken doğumun önlenebileceğini ancak risklerin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Ercan Tutak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Anne adayının mutlaka tam donanımlı bir yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanede doğum yapması gerekiyor.Her 10 doğumdan biri erken oluyor37. haftadan önce dünyaya gelen bebekler prematüre olarak tanımlanıyor. Özellikle 32. hafta ve öncesinde gerçekleşenler, bebek sağlığı açısından ciddi sıkıntılar oluşturuyor. "Türkiye'de her yıl yaklaşık 1,5 milyon bebek dünyaya geliyor ve bunların yaklaşık 150 bini prematüre bebeklerden oluşuyor. Prematüre bebekler organ gelişimi tamamlanmadan dünyaya geldiği için başta solunum sistemi olmak üzere merkezi sinir sistemi ve mide bağırsak sistemiyle ilgili sıkıntılar gelişebiliyor."Tutak, erken doğan bebeklerde soluk alma merkezinin iyi gelişmemesi nedeniyle soluk tutma nöbetleri ve beyin damarları çok ince ve narin olduğu için beyin kanaması riski oluştuğunu aktararak, "Özellikle yenidoğan, yoğun bakımda kaldığı süre içerisinde anne sütü alamayan, mamayla beslenen bebeklerde hayatı tehdit eden kanlı ishale yol açan bir durum da ortaya çıkabiliyor." bilgisini paylaştı.-Prematüre bebekler için en hayati besinin "Anne sütü"Bütün bebeklerde geçerli olan anne sütünün, prematüre bebekler için en hayati besin olduğunu vurgulayan Tutak, erken doğan bebeklerin beslenme problemlerinin çok ciddi olduğunun altını çizdi.Tutak, erken doğan bebeklerin ilk günlerinde damar yolundan beslenmek zorunda kalındığı için kan şekeri, kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi vücut için çok önemli maddeleri dengeleyemediğini sözlerine ekleyerek, şunları anlattı:"Bu nedenle bebekleri bir an önce anne sütüyle beslemek ve damardan verilen sıvıdan en kısa sürede kurtulmak çok önemlidir. Prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin bakımı ve yakın takibi, alanında uzman olan yenidoğan doktorları ve tecrübeli yenidoğan hemşirelerinin olduğu bir ekibin bulunduğu, tam donanımlı bir hastane ortamında dünyaya gelmelidir. Çünkü eğitimli ve deneyimli uzmanların gözetiminde dünyaya erken gelen bebeklerin sağ kalma oranı çok daha yüksektir."-"Kış hastalıkları prematüre bebekler için büyük risktir"37. haftadan önce doğan bebeklerin "prematüre" olarak tanımlandığını söyleyen Tutak, kış mevsiminin gelmesiyle ailelerin daha dikkatli olması gerektiği önerisinde bulunarak, "Kış hastalıkları prematüre bebekler için büyük risktir. Halk arasında doğru bilinen yanlışlardan biri, yeni doğan bebeğin kilosuna göre prematüre olup olmadığının belirlenebilecek olduğudur. Halbuki doğum kilosu, bebeğin prematüre olup olmadığını göstermemektedir. 2 bin gram olan bir bebek prematüre olmazken, 3 bin gram doğan bir bebek prematüre olabilir. Bunun için belirleyici kıstas doğum haftasıdır." değerlendirmesinde bulundu.Doç. Dr. Ercan Tutak, yaygın olarak görülen enfeksiyonlar konusunda da aileleri uyararak, sözlerini şöyle tamamladı:"Vücut savunma fonksiyonları son derece zayıf olan prematüre bebeklerin enfeksiyonlardan korunabilmesi için bu bebeklere dokunmadan önce mutlaka el temizliği sağlanmalıdır. Bu nedenle yenidoğan ünitelerinde el yıkama vazgeçilmez bir alışkanlık olmalıdır. Yenidoğan ünitesinin kapalı devre mikrop tutucu filtreye sahip bir havalandırma sistemiyle havalandırılması gerekmektedir. Ayrıca prematüre doğmuş bir bebeğin boğmacaya karşı korunması için de bebeğin etrafındaki kişilerin özellikle bebeğe teması en yüksek olan anne ve babanın aşılanması çok önemlidir."