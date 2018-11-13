Bir de Böyle Deneyin! Limonlu Haşhaşlı Cheesecake Tarifi

13 Kasım 2018 Salı 16:25



13 Kasım 2018 Salı 16:25

İlk önce görüntüsüne daha sonra tadına hayran kalacağınız Limonlu Haşhaşlı Cheesecake ile sizlerleyiz. Gün menülerine hem kolay hemde gösterişli ne yapsam derdinden sizi kurtaracak, yedikten sonra ne kadarda ağırmış dedirtmeyecek bu tarifi sizlerde kaçırmamalısınız. Pürüzsüz bir kremanın içerisinde siyah siyah benekler halinde duran haşhaşın güzelliği tadına da yansıyacak elbette. Çıtır çıtır ağzınıza gelen haşhaşla keyif alacaksınız. Aynı zamanda Limonlu haşhaşlı cheesecake ile birlikte fırına giren ısıya dayanıklı kaseler içerindeki su cheesecakekinizin çatlamasını önleyecektir. Komşularınızın sizden tarifini isteyeceği, çayın kahvenin en güzel dostu Limonlu haşhaşlı cheesecakeki sizlerde deneyin sizinde mutfaklarınızla birlikte menüleriniz şenlensin. Yapımı kolay, kendisi hafif limonlu haşhaşlı cheesecake nasıl yapılır? merak ediyorsanız buyurun tarifimize. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )