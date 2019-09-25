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Bir Delinin Hatıra Defteri Torbalı'da sergilenecek

Torbalı Belediyesi dünya edebiyatının önemli yazarlarından Gogol'un yazdığı, Erdem Topuz'un sahnelediği 'Bir Delinin Hatıra Defteri' isimli oyununu sanatseverlerle buluşturacak

25.09.2019 13:42Bir Delinin Hatıra Defteri Torbalı'da sergilenecek

Torbalı Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürüyor. Son haftalarda üst üste önemli organizasyonlara imza atan belediye, bu kez ölümsüz bir tiyatro eserini Torbalılı sanatseverlerle buluşturacak. 2015 Yılında Rusya Yalta Anton Çehov Uluslararası Festivalinde ülkemize Rus Klasiği en iyi yorum ödülü getiren, 2014 yılında Rusya Arkhangelsk Uluslararası Tiyatro Festivalinde 1000'e yakın Rus seyirciyle Türkçe buluşup bir ilke imza atan ve Erdem Topuz'un sahnelediği 'Bir Delinin Hatıra Defteri' isimli oyun cumartesi günü Torbalı'da sergilenecek. Dünya edebiyatının önemli isimlerinden Gogol'un yazdığı dev oyun BKM'de saat 20.00'da başlayacak.

SERKAN TEKİN'DEN DAVET

Ücretsiz olarak sergilenecek olan tiyatro gösterisi için Torbalı Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Rus edebiyatının en büyük yazarlarından Nikolay Vasilyeviç Gogol, içinde bulunduğu dönemin iktidar mücadelelerinin ve siyasal düşüncesinin toplumsal yansımalarını anlattığı eserlerinden Bir Delinin Hatıra Defteri'nde, tırmanması imkansız toplumsal sınıflar altında ezilen ve çıkış yolunu delirmekte bulan alt kademe memur Poprişçin'in hikayesini anlatıyor. Cumartesi günü BKM Sahnesi'nde sahnelenecek oyuna tüm İzmirli sanatseverleri davet eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Belediye Başkanımız İsmail Uygur'un talimatlarıyla ilçede son yıllarda gerçekleşmeyen kültürel ve sanatsal faaliyetlere imza atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu hafta da ölümsüz bir eser ilçemizde sahnelenecek. Bu güzel organizasyonda tiyatro severleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.

OYUNCU ERDEM TOPUZ'UN AĞZINDAN

Türkiye'de tiyatro alanında ustalaşmış, birçok dalda farklı ödüllerin sahibi olan Erdem Topuz, oyun için daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu küçük adamın hikayesini oynamak, oyunculuk serüvenimin ve belki de hayatımın en uzun ve en tatlı yolculuğuydu. Kafamızda binlerce soruyla, sürekli peşinden koştuğumuz ve bir türlü yakalayamadığımız, tutunamadığımız küçücük hayatlarımızın bence en güzel özeti olan bu oyunu, umarım oynamaktan aldığım keyifle izlersiniz."


Torbalı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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