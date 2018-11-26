Bir Dilek Tuttu G.saray'a Kavuştu

Konya
maçında tam süre forma giyen oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptı. Diğer oyuncular ise idmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra top ile eğitsel oyunlar ve pas destek çalışması yapıldı. Devam eden bölümde pas oyunları oynandı. Ana bölümde çift kaleye çıkan futbolcular çalışmalarını tamamladı.
Uluslararası Make A Wish Vakfı temsilcileri ile beraber Mehmet Akif Doğan
isimli minik taraftar antrenmana konuk oldu. Tedavisi için Sivas
'tan İstanbul
'a gelen 6 yaşındaki Mehmet Akif, hayranı olduğu Fernando Muslera
ile tanıştı. Uruguaylı kaleci, minik taraftara imzalı formasını hediye etti.