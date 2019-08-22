Haberler» Güncel» Haber

Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı

Sivaslı gencin Etiyopya'da birer dilim ekmekle çocuklara yaşattığı mutluluğun videosu izleyenleri de mutlu ettiSivas'ta yaşayan Emrah Çelik çalışmak için gittiği Afrika ülkesi Etiyopya'da seyahat ettiği sırada yol kenarındaki çocukları fark etti.

22.08.2019 14:27 Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı
Sivaslı gencin Etiyopya'da birer dilim ekmekle çocuklara yaşattığı mutluluğun videosu izleyenleri de mutlu etti

Sivas'ta yaşayan Emrah Çelik çalışmak için gittiği Afrika ülkesi Etiyopya'da seyahat ettiği sırada yol kenarındaki çocukları fark etti. Çelik, yanında bulunan ekmekleri çocuklar ile paylaştı. Bu anlar ise arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Çelik'in ekmeğini paylaştığı çocukların aldıkları ekmek ile büyük mutluluk yaşadıkları ve mutluluk çığlıkları attıkları görülüyor. Afrikalı çocukların bir dilim ekmek karşısında yaşadığı mutluluk ise ülkede yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi. Afrikalı çocukların birer dilim ekmek karşılığında yaşadığı mutluluk görüntüleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çelik yaptığı açıklamada, "Etiyopya'da çalışıyorum. Bir bölgeden başka bir bölgeye giderken çocukları fark ettim. Yanımızdaki ekmekleri onlarla paylaşmak istedim. Bu videoyu çekmekteki amacımız, bir dilim ekmeğin bile burada çocukları mutlu edebileceğini anlatmaktı" dedi. - SİVAS

Etiyopya, Afrika, Sivas, Emrah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24   Koca: "Ülkemiz Cibuti'yi önemli bir ticari ortak olarak görmektedir"
15:24   Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
15:23   Başkan Kılca: "Her an hemşehrilerimizle iletişim halindeyiz"
15:22   Brezilya Çevre Bakanı'na "çevre" protestosu
15:22   Otel odasında ölü bulunan pilotun cenazesi ailesine teslim edilecek
15:20   Boğaçayı'ndaki sucul bitkiler makine ile temizleniyor
15:20   Kemalpaşa Belediye Başkanı Yangından Zarar Gören Tırazlı ve Menderes'e gitti.