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Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı

Sivaslı gencin Etiyopya da birer dilim ekmekle çocuklara yaşattığı mutluluğun videosu izleyenleri de mutlu etti. Söz konusu video sosyal medyada ilgi odağı oldu.

22.08.2019 15:26
Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı

Sivas'ta yaşayan Emrah Çelik çalışmak için gittiği Afrika ülkesi Etiyopya da seyahat ettiği sırada yol kenarındaki çocukları fark etti. Çelik, yanında bulunan ekmekleri çocuklar ile paylaştı. Bu anlar ise arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Çelik'in ekmeğini paylaştığı çocukların aldıkları ekmek ile büyük mutluluk yaşadıkları ve mutluluk çığlıkları attıkları görülüyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Afrikalı çocukların bir dilim ekmek karşısında yaşadığı mutluluk ise ülkede yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi. Söz konusu görüntüler ise sosyal medyada ilgi odağı olurken, izleyenleri duygulandırdı.

"AMACIMIZ BİR DİLİM EKMEĞİN MUTLU EDEBİLECEĞİNİ ANLATMAKTI"

Çelik yaptığı açıklamada, "Etiyopya'da çalışıyorum. Bir bölgeden başka bir bölgeye giderken çocukları fark ettim. Yanımızdaki ekmekleri onlarla paylaşmak istedim. Bu videoyu çekmekteki amacımız, bir dilim ekmeğin bile burada çocukları mutlu edebileceğini anlatmaktı" dedi.

Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı

Etiyopya, Afrika, Emrah, Sivas, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

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