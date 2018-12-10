Bir Diriliş Hikayesi! Eskişehirspor...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Altay 'ı 1-0 mağlup etme başarısı gösteren siyah kırmızılar, 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 15 puanla 16. sırada yer alıyor.

Eskişehirspor taraftarları ise takımlarına sahip çıkmak için büyük çaba harcıyor. Teknik direktör Fuat Çapa maddi olanaksızlar nedeniyle kamp yapamadıklarını ve tesislerde futbolcularına yemek dahi veremediklerini açıklamıştı. Siyah kırmızılı taraftarlar takımlarına çeşitli kampanyalar ve organizasyonlarla destek vermeye çalışıyor.

Tribünleri doldurarak ligde kalma savaşı veren genç takımlarına destek veren taraftarlar, son olarak kulübe maddi katkı yapmak için 'Eskişehirspor'a Hayat ver' adıyla sms kampanyası başlattı.

SMS kampanyası başlatıldı

Boğazın Kırmızı Şimşekleri Derneği Başkanı Selahattin Erdoğan, tüm futbolseverlere çağrıda bulunarak, "Eskişehirspor'un başarısı için sahada mücadele eden bu çocuklar Türk futbolunun geleceğini aydınlatacak pırıl pırıl çocuklar. Bu çocuklara sahip çıkmak sadece Eskişehirspor sevdalılarının değil memleketimizin dört bir yanında farklı takımlara gönül vermiş tüm futbol severlerin görevidir! Buradan farklı renklere gönül vermiş tüm futbol severlere çağrıda bulunuyorum. Türk futbolunun geleceği için bu çocuklara destek verin. ESES yazıp 7979'a göndererek ayda 10 TL katkıda bulunup, bu çocukların deplasman masraflarına, tesislerde yemek masraflarına, hatta belki de ceplerine az da olsa bir harçlık girmesi için katkıda bulunalım. Ayda sadece 10 TL!" ifadelerini kullandı.