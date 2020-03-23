Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bir DJ, balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti - Haberler

Bir DJ, balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti

Bir DJ, balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti Taraftarlar da meşale yakarak destek verdi Antalyalılardan sağlık çalışanlarına büyük destek Antalya'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla başlatılan sağlık çalışanlarına alkış çağrısı, dün gece Antalya...

23.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:02
Bir DJ, balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti
Taraftarlar da meşale yakarak destek verdi
Antalyalılardan sağlık çalışanlarına büyük destek
ANTALYA - Antalya'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla başlatılan sağlık çalışanlarına alkış çağrısı, dün gece Antalya sokaklarında da devam etti. Antalyalılar, sağlık çalışanlarının yanı sıra Bakan Koca için de alkış tuttu. Çağrıya, bir DJ balkona kurduğu ses sistemiyle, Antalyaspor taraftar gurubu da meşaleler yakarak destek verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden sağlık çalışanlarına destek için her akşam alkışlanması çağrısı tüm Türkiye'de devam ediyor. Çağrının dördüncü gününde Antalya'da dün akşam, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı görev sağlık çalışanlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da alkışlı destek geldi. Sosyal medyada 'Antalya Hakkında' adlı sayfada başlatılan Bakan Koca'ya da alkış desteği çağrısına saatler 21.00'ı gösterdiğinde balkon ve pencerelerine çıkan Antalyalılar, hep birlikte alkış tutarak, ıslık çalarak ve ışıklarını söndürüp destek verdi.
DJ balkonuna ses sistemi kurup alkışladı
Dün akşamki alkışlı destek anında Mehmet Çınar isimli bir DJ'nin müzikli desteği ise sosyal medyada vatandaşların beğenisini topladı. Balkona müzik sistemi kuran Çınar, Edip Akbayram'ın seslendirdiği 'Güzel günler göreceğiz' şarkısını son ses açarak Antalya sokaklarını adeta inletti. Çınar, müzik eşliğinde alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek verdi.
Meşaleli destek
Balkon ve pencerelerden alkış desteğinin yanında, Antalyasporlu bir taraftar gurubu da sokakta meşale yakıp alkışlayarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Bir DJ, balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Bir DJ, balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu Haberler
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

DHA YURT BÜLTENİ -6 - Haber Uzaktan eğitimde ilk ders zili çaldı - Haber MESKİ, ekipleri çalışmaya devam ediyor - Haber Başkan Güder'den sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Haber Ceyhan korona virüse karşı dezenfekte ediliyor - Haber Son Dakika: İş Bankası, müşterilerin ödemelerini 30 Haziran'a kadar öteleyecek - Ekonomi Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber
Loading