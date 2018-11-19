Bir Dönem Galatasaray Forması da Giyen Engin Baytar, Gaziantepspor'a Transfer Oldu

Süper Ligde Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Engin Baytar'ın yeni takımı belli oldu. İstanbulspor'dan ayrıldıktan sonra 2 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde mücadele eden Malatyaspor USA, amatör lig ekibi Karadeniz Ereğli ve KKTC temsilcisi Merit Alsancak Yeşilovaspor forması giyen Baytar ardından Gaziosmanpaşa'ya transfer olmuştu.

Bir türlü dikiş tutturamayan ve attığı imza kurumadan başka takımların yolunu tutan Engin Baytar, zor günler geçiren ve genç bir kadroyla lige tutunma mücadelesi veren Gaziantepspor'a transfer oldu.

(Fanatik)