Bir Dönem Galatasaray Forması da Giyen Engin Baytar, Gaziantepspor'a Transfer Oldu

<p>Süper Ligde Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Engin Baytar'ın yeni takımı belli oldu. İstanbulspor'dan ayrıldıktan sonra 2 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde mücadele eden Malatyaspor USA, amatör lig ekibi Karadeniz Ereğli ve KKTC temsilcisi Merit Alsancak Yeşilovaspor forması giyen Baytar ardından Gaziosmanpaşa'ya transfer olmuştu.</p><p>Bir türlü dikiş tutturamayan ve attığı imza kurumadan başka takımların yolunu tutan Engin Baytar, zor günler geçiren ve genç bir kadroyla lige tutunma mücadelesi veren Gaziantepspor'a transfer oldu.</p><p>(Fanatik)</p>