19 Kasım 2018, 22:17
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Bir Dönem Galatasaray Forması da Giyen Engin Baytar, Gaziantepspor'a Transfer Oldu

Bir Dönem Galatasaray Forması da Giyen Engin Baytar, Gaziantepspor

TFF 2. Lig ekibi Gaziantepspor, bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor forması da giyen Engin Baytar ile anlaştı.

Süper Ligde Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Engin Baytar'ın yeni takımı belli oldu. İstanbulspor'dan ayrıldıktan sonra 2 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde mücadele eden Malatyaspor USA, amatör lig ekibi Karadeniz Ereğli ve KKTC temsilcisi Merit Alsancak Yeşilovaspor forması giyen Baytar ardından Gaziosmanpaşa'ya transfer olmuştu.

Bir türlü dikiş tutturamayan ve attığı imza kurumadan başka takımların yolunu tutan Engin Baytar, zor günler geçiren ve genç bir kadroyla lige tutunma mücadelesi veren Gaziantepspor'a transfer oldu.

(Fanatik)

Trabzonspor,Gaziantepspor,Galatasaray,Engin Baytar
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:17



YORUMLAR (3)
ERHAN: Baytarcı olsun :)) buna top oynatanda boş yere para verende zaten futbol bilgisi olmayan insanlardır
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BALTALI: 3. Mahmut dönemine
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KENE: Engin Baytar hangi döneme damga vurmuştu ki
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