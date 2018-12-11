Bir Döneme Şarkılarıyla Damga Vuran Faruk K'dan Yıllar Sonra İtiraf Geldi: Şarkım Sayesinde Apartman Aldım

Şarkıları dilden dile dolaşan Faruk K. uzun zamandır, müzik piyasasından uzak kalmıştı. Kanal D'deki '2.Sayfa' programına katılan şarkıcı Faruk K'dan itiraf geldi. Sevilen şarkıcı, ''Honki Ponki şarkısı sayesinde apartman aldım'' dedi.

O ŞARKIYLA OTURDUĞUM EVİ ALDIM

Honki Ponki şarkısı sayesinde apartman aldığını belirten şarkıcı, ''2001'de Azar Azar'la tanındım ama o şarkı bana para kazandırmadı. 2002'de Honki Ponki şarkısı bana festivallerin kapısını açtı, oturduğum evi ondan kazandığım parayla aldım.

ÇOCUKLARA OPERA İÇİN YAZILDI

Honki Ponki şarkısı bana apartman aldırdı. Bu şarkı vakti zamanında çocuklara yönelik bir opera için yazıldı'' açıklamasında bulundu.