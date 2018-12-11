11 Aralık 2018, 17:51
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Bir Döneme Şarkılarıyla Damga Vuran Faruk K'dan Yıllar Sonra İtiraf Geldi: Şarkım Sayesinde Apartman Aldım

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Faruk K. katıldığı programda yıllar sonra bir itirafta bulundu. Faruk K. o dönemin en çok dinlenen şarkılarından biri sayesinde apartman aldığını söyledi.

Şarkıları dilden dile dolaşan Faruk K. uzun zamandır, müzik piyasasından uzak kalmıştı. Kanal D'deki '2.Sayfa' programına katılan şarkıcı Faruk K'dan itiraf geldi. Sevilen şarkıcı, ''Honki Ponki şarkısı sayesinde apartman aldım'' dedi.

O ŞARKIYLA OTURDUĞUM EVİ ALDIM

Honki Ponki şarkısı sayesinde apartman aldığını belirten şarkıcı, ''2001'de Azar Azar'la tanındım ama o şarkı bana para kazandırmadı. 2002'de Honki Ponki şarkısı bana festivallerin kapısını açtı, oturduğum evi ondan kazandığım parayla aldım.

ÇOCUKLARA OPERA İÇİN YAZILDI

Honki Ponki şarkısı bana apartman aldırdı. Bu şarkı vakti zamanında çocuklara yönelik bir opera için yazıldı'' açıklamasında bulundu.

Kanal D
11 Aralık 2018 Salı 17:51



YORUMLAR (11)
HAKAN GÜMÜŞ : Bir insan ömrü boyunca çalışıyor bir ev alabilmek için ama genede evi almaya ömrü yetmiyor BU MUDUR YA İNSAN HAYATI .
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YORUMSUZ: Bizde yıllarca çalıştık emekli maaşı bırak eyt toplu paramızı bile alamıyoruz.gerçi bir ev almaz ama olsun.alınterimiz.
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GURBETÇİ: Tip şener özbayraklıyı andırıyor
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SVS: karar verin başlık apartman haberde oturduğu daire bu iş gecekonduya doğru gidiyor. Allah daha çok versin bu arada Faruk abi sıcakla zenginlikten zarar gelmez derler.
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B35: Biri şarkı söyler apartman kimi inşaatta sabahtan akşama kadar çalışır bir kuru ekmek alır
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