Bir Dönemin Efsane Oyunu Baldur's Gate, Yeni Oyunuyla Stadia Etkinliğinde Duyuruldu (Video)

D&D'cilerin yakından takip ettiği Baldur's Gate 3, Google
Stadia etkinliğinde etkileyici bir fragmanla duyuruldu. Original Sin'in geliştiricisi Larion Studios tarafından geliştirilen oyun, 90'lı yılların sonuyla 2000'li yılların başında çok ünlü bir seri olarak karşımıza çıkmıştı. İki oyun ile adeta efsaneleşen Baldur's Gate, dünyanın en iyi rol yapma oyunlarından biri olarak kabul ediliyordu.
Baldur's Gate hakkında geçtiğimiz günlerde bazı detaylar ortaya çıkmıştı ancak bunların E3 2019'da tanıtılacak bir oyun için hazırlandığını düşünmüştük. Google, yeni oyun hizmeti Stadia ile D&D tutkunlarını da kazanmayı amaçladığını belli etti. D&D mekaniği ile oynanacak yeni oyunun hikayesine baktığımızda 'Kötü niyetli bir varlığın geri dönüşü' etrafında şekilleneceğini görüyoruz.
Daha önce Original Sin serisiyle belirli bir takipçi kitlesi kazanan Larian'ın en büyük projesi olacak Baldur's Gate 3, Google Stadia dışında PC oyuncuları için da yayınlanacak. Yapılan etkinlikte oyunun ne zaman çıkacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı ancak basından sızan bilgilere göre oyun hakkında detaylar yıl içinde netleşecek.
Kaynak: WebTekno
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