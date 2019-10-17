Bir dönemin Süper Lig ekibi Bucaspor, amatörde dibe vurdu

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 10'uncu Grup'ta mücadele eden Bucaspor, adeta dibe vurdu. Bir dönem yetiştirdiği futbolcular ve yakaladığı sportif başarılarla tüm Türkiye'ye adını duyuran sarı-lacivertliler son yıllarda çöktü. Bu sezon grubunda oynadığı 4 maçta puanla tanışamayan ve eksi 12 averajla son sırada yer alan Bucaspor, taraftarını kahretti. ' İzmir'in fırtınası' olarak anılan Bucaspor, ilk olarak 2008-2009 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon olup tarihinde ilk defa 1'inci Lig'e adını yazdırdı. Aynı sezon yeni stadına da kavuşan sarı-lacivertliler, 2009-2010'da 1'inci Lig'de kaliteli kadrosuyla rakiplerinin korkulu rüyası olup, tarihi bir başarıya imza attı ve Süper Lig'e yükseldi. Ancak Bucaspor'un çöküşü büyük umutlarla geldiği Süper Lig'de başladı.

MADDİ KRİZLERİ AŞAMADI

Kadrosuna yüksek maliyetli yabancı futbolcuları dahil eden Bucaspor, Süper Lig'e çıktığı gibi devler arenasında küme düştü. O dönemden sonra sürekli maddi sorunlarla uğraşan ve özellikle eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA dosyalarıyla boğuşan Bucaspor, her sene transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Bucaspor, 2012-2013 sezonunda toparlanıp 1'inci Lig'de Play-Off oynasa da ayağa kalkamadı. Artık maddi krizleri aşamayan sarı-lacivertliler birçok yıldızı yetiştirdiği altyapısına da sorunları yansıttı. Eğitim gören futbolculara erzak ve malzeme bulmakta dahi zorlanan Bucaspor, 2014-2015'te 1'inci Lig'e veda etti. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda 2'nci Lig'de kıl payı kalan Bucaspor, ertesi sene ise 3'üncü Lig'in yolunu tuttu. Geçen sezon 3'üncü Lig'de 28 puanla sonuncu olan İzmir ekibi, 35 yıl sonra amatör kümeye döndü.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Adeta kaderine terk edilen Bucaspor, zorluklar ve apar topar kurduğu kadroyla katıldığı BAL'da da ilk 4 hafta umduğunu bulamadı. Yıllar sonra yeniden Buca İlçe Stadı'na dönen takım, Çiğli Belediyespor'a 4-0 yenilerek sezona başladı. Buca, sonraki haftalarda Gebzespor'a 5-0, Bağcılarspor'a 2-0 ve Atlasspor'a 2-1 yenildi. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Nedim Akgül istifa etti. Bucasporlu futbolcuların ve teknik ekibin ise sezon başından bu yana paralarını alamadıkları iddia edildi. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden isyan bayrığı açarak Bucaspor'un sahipsiz bırakıldığını ve takımın hızla Süper Amatör Lig'e sürüklendiğini vurguladı.

Geçen sezon Bucaspor'un başkanı seçilen Cihan Aktaş, yaz başında Tire 1922 Spor'un yarışmacı haklarını satın alıp Ci Group Buca'yı kurmuştu. Şirketleşen, logosu da Bucaspor'un armasına benzeyen Ci Group Buca, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk için mücadele ediyor. Daha önce gündeme gelen Ci Group Buca'nın adını Bucaspor olarak değiştireceği planı da gerçekleşmedi.