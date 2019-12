Bir duayen, bir başarı hikayesi: Sabit Akkaya

Cannes Film Festivali gibi dünyanın takip ettiği en önemli uluslararası organizasyonda yer alan Sabit Akkaya, başarılarına başarı katmaya devam ediyor.

Yıllar boyu devlet başkanlarının eşlerinden, dünya çapında ün yapmış sanatçılara kadar seçkin bir müşteri kitlesine hizmet sunan, neredeyse 3 kuşağın saçını tarayan Sabit Akkaya, Swissotel The Bosphorus, Conrad İstanbul Bosphorus, Raffles İstanbul Zorlu Center ve Fairmont Quasar otelleri bünyesindeki nezih salonlarında hem kadına, hem erkeğe yönelik uygulamalar sunuyor. Haydi Sabit Akkaya ile sektörü ve trendleri konuşalım…

Okuyucuların tanıması için tam olarak bugüne kadar ne yaptığınızı kısaca anlatır mısınız?

Kuaförlük mesleğime Nişantaşı'nda Dinçel Kuaför Salonu'nda ilkokul birinci sınıfta iken başladım. Yıllar sonra, beş yıldızlı oteller içindeki ilk kuaförlük hizmetine ortağı bulunduğum ve aynı zamanda şirket müdürlüğünü de yaptığım Mehmet & Hüseyin Kuaför Salonu olarak Swissotel The Bosphorus'da devam ettim. 2008 yılında Four Season Hotel içindeki kuaför salonunu da Mehmet & Hüseyin bünyesine dahil ettim. Yılların getirdiği azim ve deneyimim sayesinde bugün "Sabit Akkaya Hair Stylist" markasıyla Swissotel The Bosphorus, Conrad İstanbul Bosphorus, Raffles İstanbul Zorlu Center ve Fairmont Quasar olmak üzere dört ayrı otel içinde hizmet vermekteyim.

Otelcilik kuaförlüğü kolay değildir. Hijyen konusu çok önem arz eder, otopark avantajı ayrıca mühimdir. Neredeyse yirmi sekiz senelik bir emeğin karşılığı olarak, otelcilik kuaförlüğünün önem kazanmasındaki rolüm, bana daima gurur vermiştir. Otel müşterisi dışında lokal müşteri girmeyeceği düşünülürken her iki kitleye de hizmet verdik. Turizm krizi yaşandığı dönemlerde, lokal müşterimizle ayakta durduk ve bu kitle sayesinde yatırımlar yaptık. Yaptığımız hizmetler otel bünyesinde gözden kaçmadı ve her zaman bir değer olarak görüldü. Swissotel büyük bir marka. Bu kadar büyümemizin, bize yönelmelerinin ve otel sektöründe vazgeçilmez kılınmamız, bu otel içerisinde verdiğimiz kaliteli hizmetin karşılığıdır. Otel üst yönetimin referansı, emin olma duygusu, duyulan güven sayesinde, gelen teklifleri değerlendirerek diğer şubelerimi açtım. Bu sayede otelcilik sektöründe "aranılan marka" olduk.

Kaliteden ödün vermeden, geçmişten bugüne taşıdığım başarımdan aldığım güç ve güvenle bugün, zirvedeki öncü ve saygın yerimi korumakta, "Sabit Akkaya Hair Stylist" markamı özverim ve sadakatimle var etmeye, kaliteli hizmeti sunmaya devam etmekteyim.

Mesleğinizde zirveye çıkmaktaki en büyük avantajınız sizce nedir?

Mesleğimdeki en büyük birikimim, müşterilerimin duyduğu güvendir. Uluslararası ilişkilerim sayesinde dünyadaki tüm model ve malzeme bilgilerine sahip olur, kendimi yenilerim. Trendleri takip eder, bilgim ve tecrübemle sentezleyip uygulamalarıma aktarırım. Hizmet çeşitliliği sayesinde, birçok uygulamanın tek salonda alınabilmesinin konforunu sunarım. Neredeyse yirmi senedir değişmeyen, bilgi ve tecrübe yüklü, yabancı dil bilen eğitimli bir kadro ile yola devam etmekteyim.

Saçı güzelleştirirken, doğal yapısını korumaya hassasiyet gösteririm. Yıpranmış veya daha çok zarar göreceğini düşündüğüm bir saça renklendirme yapmayı kabul etmemek en büyük prensibimdir.

Sabit Akkaya'yı dünya çapında bir marka yapan kıstaslar nelerdir?

En önemli husus kaliteden ödün vermememiz. Her zaman kalitesini test ettiğimiz markalarla işlem yaparız. Saç, makyaj, el & ayak bakımı, ağda, protez tırnak, protez kirpik, erkek saç & sakal tıraşı ve tüm diğer hizmetlerimizde sıradan olmamamız, hijyen konusuna ciddi ölçüde itina göstermemizden kaynaklanıyor.

Uygulamalarda gösterdiğimiz hassasiyet ise çok önem verdiğimiz bir konu. Saç telinin inceliği, kalınlığı baz alınarak, yapısına göre fön çekmek veya renklendirme yapmak çok önemlidir. Amaç doğal yapıyı bozmadan, zarar vermeden, gerektiği zaman gereken uygulamayı yapmaktır. Yüz hatları ile bütünleşecek, açık ya da toplanmış saç ustası olarak, saçın düşüşü, dalgası ve her tür detayı göz önünde tutularak profesyonelce doğru kesim yapmayı hedefleriz. Saçı iyi tanır, hangi uygulama yapılırsa yapılsın,saçın doğal yapısını bozmama hassasiyetini koruruz.

Gelin başları konusunda da ayrıca iddialıyız. Türkiye'nin en başarılı modacılarıyla çalışıyoruz. Fashion Week organizasyonlarında görev aldık ve almaya devam ediyoruz, güzellik yarışmalarında saç tarıyoruz. Makyajda kıyafet, kullanılacağı yer ve etkinlik de dikkate alınarak, yüzün şekil ve ifadesine, cildin hassasiyetine göre konsept makyajlar yapıyoruz. Profesyonel ellerin hüneri ile akmayan, dağılmayan, parlamayan makyaj yapmak markayı ön plana çıkaran etmenlerden bir tanesi.

Swissotel The Bosphorus, Conrad İstanbul Bosphorus, Raffles İstanbul Zorlu Center ve Fairmont Quasar olmak üzere dört ayrı üst düzey, beş yıldızlı otel içerisinde hizmet sunmamız bizi ayrıcalıklı kılıyor.

Birbirinden önemli ve ünlü tasarımcılarla çalışıyorsunuz. Bize biraz bu çalışmalarınızdan ve projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Türk moda camiasının en önemli ve başarılı isimlerinden Raşit Bağzıbağlı, Özlem Süer, Neslişah Yılmaz, Cihan Nacar, Zeynep Kartal, Yıldırım Mayruk, Tuba Ergin ve Burçe Bekrek gibi önemli tasarımcı ve markaların koleksiyon hazırlık ve sunum süreçlerinde birlikte çalışıyoruz. Dolayısı ile abiye ve gelinlik trendlerini önceden öğrenme şansımız bulunuyor. Bu da değerli moda tasarımcıları ile fikir alışverişinde bulunmamızı ve yenilikleri bünyesine ilk katan saç stilistlerinden biri olmamızı sağlıyor.

Bu sezon hangi ünlü isimler ile çalıştınız?

Bu sene ilk aklıma gelenlerden biri Amine Gülşe. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız, Fulya Zenginer ve Ece Pekçolaklar. Bu isimlerin dışında, birçok dizi oyuncusunun fotoğraf çekimlerinin kuaförlüğünü yaptık. Pek çok dergi, koleksiyon ve katalog çekimlerinde yer aldık. Ayrıca güzellik yarışmaları koreografı Yasin Soy ile beraber çalışma fırsatı bulduk.

"Sosyal medya dünya çapında bir çığ"

Sosyal Medya yaptığınız işte ne kadar etkili?

"Hayatımın sosyal medyadan önceki zamanı" diyebileceğim, basamakları medya kullanmadan, tek tek çıktığım bir zaman dilimi söz konusu. Son iki yıldır Sabit Akkaya Hairstylist markası olarak, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz. Sosyal medya, bilgi, reklam, ses, soluk. Mühim olan sosyal medyayı iyi ve doğru kullanıyor olabilmek.

Paylaşımlarımı beğenen, hiç tanımadığım bir meslektaşımın, sosyal medya üzerinden bana ulaşıp, sosyal medyamı kimin yönettiğini sorması, sevindiren ve beni heyecanlandıran bir anımdır. İki yıl öncesine kadar sosyal medyamı kendim yönetiyordum. Farkım fark edildiğine göre de doğru kullanıyorum. Kimse ile yarış içerisinde değilim. Rekabet veya hırs söz konusu değil. Sosyal medya, daha fazla meslektaşımla tanışmama ve karşılıklı mesleki değerlendirmeler yaparak, markamızı geliştirmemize vesile oldu.

Sosyal medyayı "ben buyum - biz buyuz" diye kullanmaktan ziyade, paylaşım olarak ele alıyor, doğru, yanlış her paylaşımdan dersler çıkarıyorum. Kendi bünyemizdeki paylaşımlar da gerek sektör, gerek müşteriler kanalına uzanarak, yaptıklarımızı, başarılarımızı, yeniliklerimizi, an ve anılarımızı uçsuz bucaksız bir ağa taşıyarak, tarifsiz bir avantaj sağlıyor.

Müşterilerimizin taleplerini sağlayabileceğimiz ekip ve ekipmanlara sahip olduğumuzu çok daha geniş bir alanda göstererek güvenlerini sağlayabilmekteyiz. Müşterilerimizin sorularına daha hızlı cevap verebilmek ve anı anına iletişim halinde olabilmemiz sosyal medyanın sağlamış olduğu güç kaynağıdır. Bu gücü kontrollü olarak kullanabilmek, ekibimizin bu güne kadar göstermiş olduğu hassasiyetle, başarılarımızın sonuçlarını olumlu etkilemiştir.

Sosyal medya dünya çapında bir çığ. Etkisi de tabii ki çok büyük. Ters etki mi, düz etki mi; işte o da kişinin kendi ekip biçtiğidir.

"Kuaförlük hizmeti modayı yakalamaktan geçer, gerisinde asla durulamaz"

Yaptığınız iş dünden bugüne ne kadar değişti?

Günümüzde aile yapısından, adetlerin uygulanma şekline kadar, bilim, eğitim, teknoloji ve sağlık hizmetlerine kadar değişmeyen veya gelişime kapalı bir alan neredeyse yok gibi. Ekipmanıyla, kozmetiğiyle ve malzeme kalitesiyle, kuaförlük de aynı hızla, adım adım değişerek ilerleyen bir sektör. Bu ilerlemeyi yakalamak için de yenililikleri yakından takip ediyor, yurt içi ve dışı fuarlara, seminerlere katılarak güncellenmeye özen gösteriyorum. Ekibimi de, özel eğitim ve paylaşımlarla taze tutuyor, değişimler konusunda öncü olmaya gayret ediyorum. Gelişim için değişimi yakalamak ve içinde yer almak şart. Kuaförlük hizmeti de modayı yakalamaktan geçer. Gerisinde asla durulamaz.

Teknoloji çağına paralel olarak, çığ gibi yenilenen bir meslek kuaförlük. Dolayısıyla, koltuğa yayılmak gibi bir lüksüm asla yok. Başarımın bir sırrı da devamlı atak halde olmak. Hiçbir zaman "oldum" demedim, "bitti" demedim, "tamam" demedim. Her gün öğrenmeye açık oldum. Ekibimde çıraklıktan başlayanlar dahil olmak üzere, her bir personelimin uzmanlığı yönünde eğitim desteği sağladım, bundan sonrasında da elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Ve daima da ekibimi mutlu ettim. Bunu hava olsun diye dile getirmiyorum. Aksine örnek olabilmek adına, gururla paylaşmak isterim ki, personelime patron olmaktan ziyade, küçüğünden büyüğüne kadar hepsi "baba" gibi sever, sayar beni. Samimi olmayan insanın gözleri dolmaz, bakın ifade ederken gözlerim doluyor. Eğitimin önemine sonsuz inanan biri olarak, yeni ufuklar açma konusunda öncüyüm. Gerisi onların azmine, yeteneğine ve sanatına kalıyor. Her biri de gurur duyduğum başarılı birer sanatkâr. O yüzden bir daha altını çizerek belirtirim ki, eğitim ne kadar gerekli olsa da yeteneğin gereği olmuyor; o tamamen Allah'ın lütfu.