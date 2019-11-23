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"Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı"

Mardin'da "Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

23.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:08
'da "Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı" oluşturuldu.
Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mardin-Nusaybin kara yolunun 4. kilometresinde oluşturulan "Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı"na yüzlerce fidan dikildi.
Mardin Orman İşletme Müdürlüğünce dağıtılan fidanlar etkinliğe katılanlar tarafından toprakla buluşturuldu.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için "Bir Dünya Kadın" ismiyle hatıra ormanı düzenlediklerini söyledi.
Mardinli vatandaşlar ve kadınlarla bir hatıra ormanı oluşturmak istediklerini dile getiren Yaman, "Valilik ve Belediye olarak Mardin ve ilçelerinde kadına şiddetle mücadelede çok iyi sonuçlar almak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bu nedenle mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sadece kadın da değil, çocuklar ve dezavantajlı gruplar için şiddetin olmadığı bir dünya istiyoruz." dedi.
Yaman, Mardin'de kadınlarla çok güzel programlar gerçekleştirdiklerini, onların her alanda ön planda olmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Belki farkındasınız Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak da kadın istihdamında önde gelen illerden biriyiz. İnşallah hep böyle olacak. Mardin elbette bir kadın dostu, çocuk dostu, genç dostu bir şehir ve böyle de olmasına gayret edeceğiz." diye konuştu.
Etkinliğe, Vali Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mardin, Güncel

Kaynak: AA


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