"Bir Dünya Kur" programı çerçevesinde yürütülen "Sıra Sende" projesi kapsamında kadın merkezlerinde üretilen ürünlerin satılacağı stant açılacak. Edirne Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada, şehit ve gazi aileleri, engelliler, yaşlılar, kimsesiz çocuklar, göçe maruz kalmış kişiler, sürekli hastalığı bulunan vatandaşlar, işsiz kadınlar, gençler, çocuklar gibi hassas gruplara yönelik sosyal farkındalık ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla "Bir Dünya Kur" programı oluşturulduğu bildirildi.
Programın çıkış noktasının, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde ülke genelinde başarıyla yürütülen "Gönül Elçileri
" projesi olduğu belirtildi.
Gönüllüler, kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliği sayesinde toplumsal bütünleşmeye ve gelişmeye destek vermeyi hedefleyen çatı programı dahilinde "Sıra sende" projesinin de uygulandığı ifade edildi.
Edirne Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SODAM), İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Sıra Sende" projesi kapsamında farklı alanlarda eğitimler ve kurslar düzenlendiği, yüzme, satranç, dekoratif mum yapımı, quiling, organik oyuncak yapımı, makreme, su kabağı süslemeciliği, tiyatro, müzik ve ritim eğitimlerinin verildiği kaydedildi.
Projede, hassas grupların kendilerini daha iyi ifade etmeleri, toplumsal yaşama daha fazla dahil olmaları, özellikle işsiz kadınların istihdamlarına destek olmak ve onların mesleki, ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerini hızlandırarak kalkınma sürecine katkı sağlamalarının amaçlandığı belirtildi.
"Sıra Sende" projesi kapsamında, SODAM, Menzilahir ve Yıldırım Kadın Merkezlerinde üretilen ürünlerin satışı için kurulacak standın açılışı Edirne Valisi Ekrem Canalp
ve eşi Ayten Canalp'in katılımıyla pazar günü "Kırsalın Doğal Pazarı ve Girişimci Kadınlar Doğal Ürünler Pazarı"nda (Cumartesi Pazarı) yapılacağı duyuruldu.
Gönül Elçileri, Edirne Valiliği, Edirne, Güncel
Kaynak: AA