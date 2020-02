Bir duvar hayatınızda ne kadar önemli olabilir ki?

Çatı kuruluş olarak yıllardır İHH ile çalışmalar yapan Karabulut, bu özverili ve verimli çalışmayı içeride canla başla çalışan İHH Reyhanlı'da bulunan Suriye Çalışmaları ve Babbulhava da yer alan İHH Koordinasyon Merkezi çalışanlarına borçlu olduğunu iletti...

Sizi tanıyabilir miyiz?

Evli, üç çocuk annesiyim. Marka iletişim uzmanı olarak özel şirketlerle çalışıyorum ama aslında ben bir aktivist ve Freelance gazeteciyim... Gazeteciliğin dezavantajlı grupların seslerini duyurmaya yönelik sahada olan tarafını seviyorum. Madde bağımlısı gençlerin sosyal entegrasyonunu içeren projeler yazıp, yürütüyorum. Bunun yanı sıra özellikle Suriye savaşı dolayısıyla yaşanan zorunlu göç ile birlikte muhacir konumuna düşürülen, yarım bırakılan savaş mağduru ailelerle ilgileniyorum. Hem Türkiye'de ki misafirlerimiz hemde bizzat Suriye'ye giderek yara sarmaya, yanlarında olmaya, hayatlarına dokunmaya çalışıyorum.

Suriye'de kimlerle ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz?

Çatı kuruluş olarak İHH ile çalışmalarımı yürütüyorum. Önceleri haber amaçlı gidiyor içerideki durumu aktarmaya çalışıyordum durumdan bihaber insanlara. Ardından gideceğimi duyan eş dost benimle birlikte yardımlarını göndermek istediler. Baktım bir çok hayata küçük de olsa dokunabiliyoruz, bu durumu sosyal medya hesaplarımdan paylaşmaya, duyurmaya başladım. Ağırlıklı tanıdık arkadaşlar olmak üzere hiç tanımadığım insanlarda ulaşmaya, destek olmaya başladı. Bende bu desteklere köprü olup ulaştırma, organize etme görevini üstlendim. Böylece içeride bir çok faaliyet gerçekleştirir olduk hatta iki ayda bir Suriye'ye gitme ihtiyacı oluştu. Sofralar kuruyoruz, ekmek dağıtımları, günlük ihtiyaçlar gideriyoruz ama savaşın ilk gününden beri savaş bölgesinde eğitimi hep çok önemsedim. Oradaki bütün çocuklar eğitimi önemsiyor ve yokluk içinde bile pes etmeden öğrenmeye çalışıyorlar. Bizde eğitim malzemeleri götürerek hayallerine ortak olmaya çalışıyor, onarabileceğimiz küçük ölçekli çadır okullarını daha iyi şartlara getirmeye uğraşıyoruz. Yine küçük ölçekli kalıcı projelerle bir çok kişinin hayatına küçük dokunuşlarda bulunuyoruz.

İdlip 'tenyeni geldiniz. Bu gidişinizde bir çadır kamp alanında onların şartları ile 24 saat geçirdiniz? O günü anlatır mısınız? Nasıl bir gündü?

Çok uzun bir gün ve geceydi. 38 yaşımın en uzun 24 saatini yaşadım. Bir ara asla sabah olmayacak hissine kapıldım. Ama hayatımda bir duvara veya her hangi bir yere yaslanmadan 24 saat geçirmek korkunç derecede zordu. İstediğim tek şey bir duvara yaslanmaktı yaslanacak bir yer olmadan yaşamın bu kadar zor olduğunu bir duvarın hayatımda çok büyük bir ihtiyaç ve önemli bir yere sahip olacağını yaşamadan asla tahmin bile edemezdim. Çadır kamp alanından çıktığımda yapmak istediğim tek şey gerçekten gidip duvara sarılmak hatta öpmek oldu... Ne demek istediğimi anlamak için lütfen 4-5 saat hiç bir yere yaslanmadan oturmayı deneyin.

Kimin çadırında kaldınız? İletişim kurmakta zorlandınız mı?

Harbanuş çadırkent alanında tamamen çadır şartlarında Türkçe bilen, 1,5 yaşında bir çocuğu olup hamile olan Suriyeli 19 yaşında ki Fahriye'nin çadırında 24 saat geçirdim. Fahriye savaşın ilk yıllarında Türkiye'de çalışmak için gelmiş ve burada biraz da olsa Türkçe öğrenmiş. Babası vefat edince anneleri yalnız kalmasın diye Suriye'ye geri dönmüşler. Maret Nouman bombardımanı ile birlikte köyleri bombalanınca boşaltmak zorunda kalmışlar. Ve böylece çadıra düşmüşler. 21 gün olmuş göç edeli. Türkçe bildiği için en azından iletişim kurmakta zorlanmadım.

Bir gününüz nasıl geçti?

Su taşınmasından, bulaşık, çamaşır yıkanmasına ve banyo yapımına kadar bir çok zorluğu yaşayarak, gözlemleyerek sosyal medya hesaplarımdan yazılı, görsel ve küçük videolarla aktarmaya çalıştım. Ben yıllardır Suriye'de gerek analiz gerek yardım faaliyetleri yapıyordum bu kardeşlerimizle yaşamadan aslında şimdiye kadar onları asla tam anlamıyla anlamamış olduğum gerçeği ile yüzleştim. Çadırlar korkunç derecede soğuk olduğu için soğuktan vücudumun her yerinde resmen acı duydum. Gece 03:00'te artık sabah olmayacağını düşündüm. Umutsuzluğa kapıldım ve hıçkıra hıçkıra ağlamak istedim. Akşam dokuzda gelirken yanlarında getirdikleri bir montun yırtılarak atılan sobada çadırın soğukluğu kırıldıktan sonra sabaha kadar soba bir daha yakılmadı. Çünkü yakacak yoktu ve olan az miktardaki yakacağı idareli kullanmaları gerekiyordu. Zemin çamur olduğu için aşınmalardan dolayı çukurlaşmalar oluşmuş ve otururken, yatarken, yürürken her an vücudunuza batan, sizi rahatsız eden, acı veren bir durum ile karşılaşıyorsunuz. Buz gibi suya dokunduğunuzda elinizin donma hissiyle acı verdiğine şahit oluyorsunuz. Sabun yok, deterjan yok, tırnak makası yok bir çok insan aynaya bakmayı özlemiş mesela... Yarım aç yaşıyorlar. Çok acıktıkları zaman midelerini sıkı sıkı bağlayınca daha az açlık hissettiklerini düşünüyorlar. Buz gibi havada çadırın bir köşesinde çocukları veya kendileri yıkanırken çok zorlanıyorlar. Güneş paneli ile elde ettikleri enerji ile küçük led ışıklar sadece çadır içlerini 3-4 saat aydınlatabiliyor ondan sonra zifiri karanlık. Gece tuvalet ihtiyacını gidermek için zifiri karanlık çadır arası yolu yürümek korku filmlerini aratmıyor. İki tane wc alanı bulunuyor. Erkekler ve bayanlar için. Tuvalet ihtiyacından tutun da su, ekmek, yemek alımına kadar bütün insani ihtiyaçlarınızı gidermek için sıranın size gelmesini veya birilerinin kamp alamına gelip dağıtım yapmasını beklemek zorundasınız. Getirilen kadar içiyor, yiyor, doyuyor, temizleniyorsunuz. Hatta getirildiyse bir yastığınız, yatağınız, battaniyeniz oluyor. Getirilmediyse yok. Bir tencereyi bazen 6-7 bazen 10 çadır ortak kullanmak sırayla yemek pişirmek zorundasınız. Bir sabunu yan çadırla bölüşüp kullanmak. Kalan az miktarda ki içme suyunu gelen komşu çadırla bölüşmek durumundasınız. Onca yokluğun için var olanı her şeye rağmen tüm içtenliğiniz ile bölüşmek, paylaşmak durumundasınız. Sabunla doya doya elimi yıkamayı özledim... Orada yaşayan insanlarda özlüyor. Yıkanmayı, giyinmeyi, temizlenmeyi, insanca yaşamayı... 38 yaşındayım hayatımın en uzun gününü ve gecesini yaşadım hiç geçmeyecek sandım sayılı ve hangi saate çıkacağım belli olan bu süreçte... Ya onlar ne yapsın ne zaman nereye hangi şartlarda nasıl yaşayacaklarını bilmeden bir belirsizlik ile yaşayarak...

Şu anda neler hissediyorsunuz?

Yüzlerce kez empati kurdum... Ben o çadıra mahkum edilmiş olsaydım ne yapardım diye yıllarca düşünüyordum ama tam olarak cevap veremiyordum... 24 saat geçirdikten sonra tam olarak emin oldum. Evet insani şartlarda yaşamak, çocuklarımı yaşatmak adına ucunda ölüm olacağını bilsem dahi bütün yolları, yer yüzündeki bütün sınırları geçmeye çalışarak bütün ülkelere giriş yapmayı denerdim... O çadırda bir gün daha kalmamak için ne gerekiyorsa yapardım... Batacağını bildiğim bir bota da biner, vurulacağımı bildiğim sınır tellerine de gözümü kırpmadan çıkardım... Daha iyi bir yaşam şansımı sonuna kadar dener ve kullanırdım... Bu kadar net... Döndüğümden beri hunharca tükettiğimiz zamana, eşyalara ve insanlara adapte olamadım... Elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmalıyız. Yardımları kesmemeliyiz. Çünkü birileri götürdüğümüz yardımlar kadar yaşayabiliyor... Böyle bir durumda olmak istemezlerdi ama bu durumdalar... Üzgünüm hemde çok

Değerlendirmeniz için çok teşekkür ederiz

Vakit ayırıp, yer verdiğiniz, duyuracağınız için ben çok teşekkür ederim...