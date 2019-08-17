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Bir el desteği mahsur köpeğin kurtulmasına yetti

Bir el desteği mahsur köpeğin kurtulmasına yettiERZİNCAN - Erzincan'da içerisi boş 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düşen sokak köpeği, itfaiye ekibinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

17.08.2019 09:53
Bir el desteği mahsur köpeğin kurtulmasına yetti
Bir el desteği mahsur köpeğin kurtulmasına yetti
ERZİNCAN - Erzincan'da içerisi boş 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düşen sokak köpeği, itfaiye ekibinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Erzincan'da sulama havuzuna düşen sokak köpeği yaklaşık 24 saat burada mahsur kaldı. Köpeğin mahsur kaldığını fark eden bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinden bir görevli havuzun içerisine girdi. Bu sırada köpek kurtulmak için defalarca zıplayarak havuzun duvarını aşmaya çalıştı.
Havuzun duvarının son kısmına kadar çıkan köpeğe itfaiye ekibinin bir el desteği de özgürlüğü getirdi. Mahsur kalan köpek havuz içerisinden kurtularak sokaklarda dolaşmaya başladı.
Bir el desteği mahsur köpeğin kurtulmasına yetti

Erzincan, İtfaiye, Genel

Kaynak: İHA

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