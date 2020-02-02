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Bir engel de sandalyesi oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan Mustafa Nizam'ın kullandığı akülü sandalyenin arızalanması sonucu hayatı zorlaştı.

02.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:31Bir engel de sandalyesi oldu
'in ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan Mustafa Nizam'ın kullandığı akülü sandalyenin arızalanması sonucu hayatı zorlaştı. Yıllardır kullandığı akülü sandalyenin arızalandığını ve tamir edilemediğini anlatan 56 yaşındaki Nizam, yeni sandalye için hayırseverlerin desteğini beklediğini söyledi.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık Mahallesi'nde yalnız başına yaşayan Mustafa Nizam, akülü sandalyesi bozulunca sokağa çıkamaz hale geldi. Mahallede komşularının kendisine yardımcı olduklarını anlatan Nizam, "Doğuştan yürüme engelliyim. Akülü sandalye ile sokağa çıkabiliyordum. Akülü sandalyem arızalandı. Kime gösterdiysem olmaz dediler. Şimdi sokağa çıkmak için mutlaka birilerinin yardımına ihtiyacım oluyor. Bugün de minibüsle ilçe merkezine geldim. Bir arkadaş beni sırtında berbere götürdü. Allah razı olsun. Akülü sandalye bağışlayacak yardımsever bekliyorum. Akülü sandalyem olduğu zaman rahatlıkla sokağa çıkabileceğim" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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