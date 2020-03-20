Bir ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - KIRKLARELİ
Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.
20.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:27
Kırklareli 'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.
Karakaş Mahallesi Uzun Sokak'ta 4 katlı apartmanın 3'üncü katında Mehmet Mert'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden Mert, 2 kız çocuğu ve eşiyle evden çıkarak vatandaşlardan yardım istedi.
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Ev kullanılamaz hale geldi.
Karakaş Mahallesi Uzun Sokak'ta 4 katlı apartmanın 3'üncü katında Mehmet Mert'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden Mert, 2 kız çocuğu ve eşiyle evden çıkarak vatandaşlardan yardım istedi.
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Mehmet Mert, Kırklareli, İtfaiye, Güncel