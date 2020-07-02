Bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

02.07.2020 01:40 | Son Güncelleme: 02.07.2020 03:33
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstasyon Mahallesi 1414'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde bulunanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:39: Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 03:23: Tunus Dışişleri Bakanın'ndan Libya'da siyasi çözüm vurgusu - Haber 03:21: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi - Haber 03:13: Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği - Haber 03:11: Esvatini'de Kovid-19 nedeniyle alkol üretim ve satışı 2 ay süreyle yasaklandı - Haber 23:04: Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu - Haber 22:41: Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu - Haber 21:49: Hafter yanlılarıyla görüşmesine dair paylaşım yapan Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef aldı - Haberler 13:37: Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi - Ekonomi 12:21: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız - Ekonomi