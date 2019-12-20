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Bir evde çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu.

20.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:31
Afyonkarahisar'da bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu.
Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi üzerinde, kiralık olarak tutulan bir evden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları ev sahibine verdi.
Ev sahibi Abdullah G., yedek anahtarla girdiği tek odalı evde çuval içinde bir ceset olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Polislerin yaptığı incelemede, çuvalda bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Yabancı uyruklu birine ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki morga gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bir evde çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu

Afyon, Güncel

Kaynak: AA


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