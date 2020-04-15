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Bir evden 8 kamyon çöp çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evden yaklaşık 8 kamyon çöp çıkarıldı.

15.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:18

Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evden yaklaşık 8 kamyon çöp çıkarıldı.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mahallesi'ndeki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine eve giden zabıta ve temizlik ekipleri, evin çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Ekipler, evden yaklaşık 8 kamyon çöp çıkardı, ardından temizlik çalışması yaptı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da toplum ve insan sağlığını korumak adına ilçe genelinde büyük bir titizlikle çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bir evden 8 kamyon çöp çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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