Bir Evden 80 Kilo Eroin Çıktı

Van
'ın İpekyolu
ilçesinde bir evde 80 kilo 310 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan bir ikamette, arama köpeği Zeyna
ile birlikte arama yapıldı. Evde 150 paket halinde toplam 80 kilo 310 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak B.Y. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı.
(İHA)
İpekyolu,Van
11 Kasım 2018 Pazar 08:56