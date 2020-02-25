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Bir evden iki kere hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalandı

Elazığ'da bir yazlık eve iki kez girerek hırsızlık yapan ve 14 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli polis tarafından yakalandı.

25.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:46Bir evden iki kere hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalandı
'da bir yazlık eve iki kez girerek hırsızlık yapan ve 14 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir yazlık evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12'si hırsızlık 14 suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli K.S., girdiği yazlık evden ilk önce bir televizyon çaldı. Bir gün sonra tekrar eve giren şüpheli bu kez kombi çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli tespit edilip düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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