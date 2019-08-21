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Bir eve potasyum ferrosiyanür gönderildiği iddiası AFAD'ı harekete geçirdi

Adana'da bir eve kargo ile potasyum ferrosiyanür adlı kimyasal maddenin gönderildiği bilgisi üzerine kargolanan maddeyle ilgili inceleme yapmak üzerine olay yerine giden AFAD ekipleri maddenin incelemesini gerçekleştirdi.

21.08.2019 22:42 Bir eve potasyum ferrosiyanür gönderildiği iddiası AFAD'ı harekete geçirdi
Adana'da bir eve kargo ile potasyum ferrosiyanür adlı kimyasal maddenin gönderildiği bilgisi üzerine kargolanan maddeyle ilgili inceleme yapmak üzerine olay yerine giden AFAD ekipleri maddenin incelemesini gerçekleştirdi.

Olay, Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. Adana AFAD KBRN ekibi, bir eve kargoyla potasyum ferrosiyanür olduğu iddia edilen kimyasal maddenin gönderildiği ihbarının gelmesi üzerine inceleme yapmak üzere eve gitti. Adana AFAD KBRN ekibi gerekli ölçüm çalışmalarını tamamlayıp söz konusu maddeyi ilgili birimlere gerekli son incelemelerin yapılması için teslim etti. - ADANA

Seyhan, Adana, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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