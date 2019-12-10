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"Bir Fikrim Var" proje yarışması

Trakya Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek "Bir Fikrim Var" proje yarışması tanıtıldı.

10.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:14
Trakya Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek "Bir Fikrim Var" proje yarışması tanıtıldı.
Edirne Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, yarışmanın öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi.
Yarışmanın geçen döneminde öğrencilerin başarılı projeler hayata geçirdiğini hatırlatan Arpacı, "Çocuklarımızın tasarlaması, hayal etmesi ve düşünmesi çok önemli. Biz çocuklarımıza analitik düşünme becerisi kazandırmalıyız. Çocuklarımızın hayal gücünü zenginleştirmeliyiz. Hayalini kurmadığımız bir şeyi hayata geçirmek mümkün değildir. O yüzden öncelikle projeler öğrencilerin rüyalarına girmeli. Çocuklarımız çok kitap okuyarak, hayal güçlerini geliştirerek, bilgi ve becerilerini artırarak hayallerini gerçeğe çevirebilir. 2023 Eğitim Vizyon'unda da hayal etme paradigması önemli yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de projenin öğrencilerin pratik alanda gelişimine katkı yaptığını dile getirdi.
Öğrencilerin hayata dair fikirlerini "Bir Fikrim Var" projesiyle hayata geçirdiğini vurgulayan Şahin, "Öğrenciler teorik olarak öğrendiklerini atölyelerinde hayata dair çözümlerle pratik alana taşıyorlar. Ekip olma ruhuyla projeler geliştirip gelişimlerine katkı sağlıyorlar." dedi.
Programa, Edirne Valisi Ekrem Canalp, kurum ve okul müdürleriyle öğrenciler katıldı.
Yarışma başvuruları 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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