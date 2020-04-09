Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Bir fincan kahve" uzaktan eğitimde öğrencilerin resim eğlencesi oldu - AĞRI

Ağrı'da resim öğretmeni Emine Budak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilerini cep telefonuyla görüntülü arayarak bir fincan kahve eşliğinde hem sohbet ediyor hem de öğrencilerine kahve telvesinden resim yapmayı öğretiyor.

09.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:26
Ağrı 'da resim öğretmeni Emine Budak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilerini cep telefonuyla görüntülü arayarak bir fincan kahve eşliğinde hem sohbet ediyor hem de öğrencilerine kahve telvesinden resim yapmayı öğretiyor.
Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulunun (YİBO) resim öğretmeni Budak, koronavirüs salgınıyla okullarda uzaktan eğitime geçilmesinin ardından öğrencileriyle irtibatını koparmadı.
Budak, sokağa çıkmaları da kısıtlanan 20 yaş altındaki öğrencilerinin, ellerindeki imkanlarla boş zamanlarını değerlendirmeleri için farklı bir çalışma yapmaya karar verdi.
Öğrencilerini ilk olarak gruplara ayıran ve gün içerisinde belirlenen saatlerde görüntülü iletişime geçen Budak, önce bir fincan kahve eşliğinde sohbet edip moral verdiği öğrencilerine, daha sonra içtikleri kahvenin telvesinden birbirinden güzel resimler çizdiriyor.
Resim öğretmeni Emine Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tehlikesi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildiğini, öğrencileriyle yüz yüze görüşemediğini hatırlattı.
Öğrencilerinin, ellerindeki imkanlarla vakitlerini nasıl eğlenceli hale dönüştürecekleri yönünde fikir geliştirdiklerini anlatan Budak, "Öğrenciler resim malzemelerine ulaşamayacaklardı, ulaşsalar da bu çok sağlıklı olmayacaktı. Kahve ile resim yapmak buradan aklıma geldi. Biz de öğrencilerle telefonda görüntülü sohbet edip kahve içme kararı aldık. İçtiğimiz kahveden resim yapma fikri doğdu. Kahveleri keyifli sohbetle içtikten sonra kağıtları ve malzemeleri hazırlayıp telvesi ile resim yapıyoruz. Etkinliğimiz çok eğlenceli geçiyor." diye konuştu.
"Gitmek isteyip de gidemedikleri yerleri resmediyorlar"
Öğrencilerin telveyle çizdikleri resimlerin son derece güzel olduğunu ifade eden Budak, "Şu an gitmek isteyip de gidemedikleri yerleri resmetmeye başladılar. Dışarı çıkmak isteyip de çıkamayan öğrencilerimiz doğayı tasvir etmeye çalıştılar." diye konuştu.
Öğrencilerden Rızan Yıldız, görüntülü sohbet sayesinde öğretmeni ve arkadaşıyla hem konuşup hasret giderdiğini hem de öğretmenleri sayesinde resim çizmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.
Sami Yusuf Güneş de kahve telvesiyle resim çizmeyi öğrendiğini belirterek öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok özlediğini, okulların açılacağı günü heyecanla beklediğini ifade etti. ’Bir fincan kahve’ uzaktan eğitimde öğrencilerin resim eğlencesi oldu - AĞRI

Kaynak: AA

Etiketler: Ağrı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››'Bir fincan kahve' uzaktan eğitimde öğrencilerin resim eğlencesi oldu - AĞRI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: Cibuti'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm - Haber 18:25: Silifke'de kaçak tütün operasyonu - Haber 18:24: Karantinaları sona eren 401 öğrenciden teşekkür videosu - Haber 18:24: AFAD'dan korona virüs ile mücadelede 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama - Haber 18:23: Doktor çift, acil serviste temsili törenle nişanlandı - Haber 17:47: Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler