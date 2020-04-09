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"Bir fincan kahve"yle uzaktan resim dersi yaptırıyor

Ağrı'da resim öğretmeni Emine Budak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilerini cep telefonuyla görüntülü arayarak bir fincan kahve eşliğinde hem sohbet ediyor hem de öğrencilerine kahve telvesinden resim yapmayı öğretiyor.

09.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:11
Ağrı 'da resim öğretmeni Emine Budak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilerini cep telefonuyla görüntülü arayarak bir fincan kahve eşliğinde hem sohbet ediyor hem de öğrencilerine kahve telvesinden resim yapmayı öğretiyor.
Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulunun (YİBO) resim öğretmeni Budak, koronavirüs salgınıyla okullarda uzaktan eğitime geçilmesinin ardından öğrencileriyle irtibatını koparmadı.
Budak, sokağa çıkmaları da kısıtlanan 20 yaş altındaki öğrencilerinin, ellerindeki imkanlarla boş zamanlarını değerlendirmeleri için farklı bir çalışma yapmaya karar verdi.
Öğrencilerini ilk olarak gruplara ayıran ve gün içerisinde belirlenen saatlerde görüntülü iletişime geçen Budak, önce bir fincan kahve eşliğinde sohbet edip moral verdiği öğrencilerine, daha sonra içtikleri kahvenin telvesinden birbirinden güzel resimler çizdiriyor.
Resim öğretmeni Emine Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tehlikesi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildiğini, öğrencileriyle yüz yüze görüşemediğini hatırlattı.
Öğrencilerinin, ellerindeki imkanlarla vakitlerini nasıl eğlenceli hale dönüştürecekleri yönünde fikir geliştirdiklerini anlatan Budak, "Öğrenciler resim malzemelerine ulaşamayacaklardı, ulaşsalar da bu çok sağlıklı olmayacaktı. Kahve ile resim yapmak buradan aklıma geldi. Biz de öğrencilerle telefonda görüntülü sohbet edip kahve içme kararı aldık. İçtiğimiz kahveden resim yapma fikri doğdu. Kahveleri keyifli sohbetle içtikten sonra kağıtları ve malzemeleri hazırlayıp telvesi ile resim yapıyoruz. Etkinliğimiz çok eğlenceli geçiyor." diye konuştu.
"Gitmek isteyip de gidemedikleri yerleri resmediyorlar"
Öğrencilerin telveyle çizdikleri resimlerin son derece güzel olduğunu ifade eden Budak, "Şu an gitmek isteyip de gidemedikleri yerleri resmetmeye başladılar. Dışarı çıkmak isteyip de çıkamayan öğrencilerimiz doğayı tasvir etmeye çalıştılar." diye konuştu.
Öğrencilerden Rızan Yıldız, görüntülü sohbet sayesinde öğretmeni ve arkadaşıyla hem konuşup hasret giderdiğini hem de öğretmenleri sayesinde resim çizmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.
Sami Yusuf Güneş de kahve telvesiyle resim çizmeyi öğrendiğini belirterek öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok özlediğini, okulların açılacağı günü heyecanla beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ağrı, Kültür Sanat
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