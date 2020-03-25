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Bir fırıncı "işinden ayrılanlara ücretsiz ekmek" kampanyası başlattı

Sivas'ta bir fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işinden ayrılan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapacağını açıkladı.

25.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:12
Sivas 'ta bir fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işinden ayrılan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapacağını açıkladı.
Kılavuz Mahallesi'nde fırıncılık yapan Mücahit Yıldırım, koronavirüs yüzünden mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik "ücretsiz ekmek" kampanyası başlattı.
Yıldırım, iş yerinin camına astığı tabelada, "Koronavirüs sebebiyle mahallemizde işsiz kalan komşularımızın ekmekleri bizden" yazdı.
Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Yıldırım, "Malum çok iş yeri kapandı, çok arkadaşımız işsiz kaldı. Biz şanslıyız, kapanmayan iş yerleri arasındayız. Temel gıda maddesi satıyoruz." dedi.
İşsiz kalanlar için kardeşiyle neler yapabileceğini düşündüğünü dile getiren Yıldırım, "Yapabileceğimiz en iyi şey ekmekti. Mahallemizde koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara, ihtiyaçları ne kadar olursa olsun ekmek verelim dedik. Bu biraz mahallemizi aştı. Sivas'ın geneline gitti. Aşırı bir talep oldu. Biz de elimizden geldiği kadar talebi karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
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Bir fırıncı ’işinden ayrılanlara ücretsiz ekmek’ kampanyası başlattı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sivas, Güncel

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Bir fırıncı "işinden ayrılanlara ücretsiz ekmek" kampanyası başlattı

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