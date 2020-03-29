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Bir fırıncıdan evden çıkamayanlara ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde fırıncı Kadir Traş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve diğer ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek gönderiyor.

29.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:23
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde fırıncı Kadir Traş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve diğer ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek gönderiyor.
İlçede 30 yıldır fırın işleten Kadir Traş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle evinden çıkamayanlara ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek kampanyası başlattıklarını söyledi.
Ekmekleri, vatandaşların evlerine personelinin götürdüğünü aktaran Traş, şöyle konuştu:
"Koronavirüs sebebiyle ilçemizde ücretsiz ekmek kampanyası başlattık. İlk olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerine ekmek hizmeti veriyorduk. Daha sonra iş yerlerinin geçici olarak kapanması nedeniyle birçok arkadaşımız mağdur oldu. Biz de yetkililerle yaptığımız çalışma sonrası ihtiyaç sahibi ailelere de ekmeklerini ücretsiz vermeye başladık. Müşterilerimizin de bu kampanyaya destek vermesi bizleri mutlu etti."
Müşterilerden Ahmet Yıldız da bu süreçte taşın altına elini koyanlara teşekkürlerini ileterek, birlik ve beraberliğin göstergesi olarak gördüğü bu tür uygulamaların örnek teşkil ettiğini belirtti.
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Bir fırıncıdan evden çıkamayanlara ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Osmaniye, Kadirli, Güncel

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Bir fırıncıdan evden çıkamayanlara ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

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