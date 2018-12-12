Bir Fotoğrafla Tayvan Seyahati Kazandı

Yolda Olmak sitesinin moderatörü ve ünlü gezgin Kemal Kaya ile Tayvan Turizm Bürosu'nun resmi Instagram hesabı tarafından duyurulan ve Tayvan'ı anlatan en güzel fotoğrafın seçildiği yarışmanın galibi, Tayvan'ın güneyindeki Kaohsiung şehrindeki Dragon Tapınağı fotoğrafı ile Damla Nur Yağız (@damlanur97) oldu.

Tayvan, güneydoğu Asya bölgesinin tüm kültürlerini barındıran bir "mozaik" olma özelliği taşıyor. Kadim Çin kültürünü, Asya yerel kabilelerinin geleneklerini ve uzun süren işgal yıllarına dayanan Japon kültürünü harmanlayan ülke, Pasifik Okyanusu boyunca uzanan eşsiz plajlara, çay tarlaları ve bambu ormanlarıyla kaplı yüksek dağlara, her türlü hastalığa iyi gelen sayısız kaplıcaya ve benzersiz bir yemek kültürüne sahip.