Bir Fransız Şirketten Kaybolan Çorap Tekleri İçin 'Dahiyane' Çözüm

Kaynak: WebTekno

Dünya üzerinde bir çorap canavarının yaşadığı konusunda sanırım hepimiz hemfikiriz. Sabahları kalkıyoruz ve gece çift olan çoraplarımız bir anda teke düşmüş oluyor. İşin sinir bozucu tarafı, kaybolan tekin akıbeti asla bilinemiyor. Fransız perakende zinciri Monoprix, kaybolan çorap teklerine 'akılcı' bir çözüm getirmiş olabilir.Monoprix, kaybolan çorap teklerinin sinir bozmaması için üçlü çorap setlerini satışa sunuyor. Böylece çorabınızın bir tekini kaybettiğinizde bir sinir harbi içinde kaybolan teki aramak yerine yedek olan teki giyip gününüze devam edebilirsiniz. Tabi bunun ne kadar kalıcı bir çözüm olacağı tartışılır.Günümüzde çoraplar bile giyilebilir teknolojinin bir ürünü olmuş durumda. Öyle ki; bazı özel tasarım çoraplar kurduğunuz alarma göre sizi gıdıklayarak uyandırabiliyor. Böyle bir dönemde üçlü çorap setlerinin fazla basit bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yedek olan tek de kaybolduğunda yapacak bir şey kalmıyor. Monoprix'in üçlü çorap seti reklam filmini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.