Lösemi Hastası Futbolcu, Taraftarların Topladığı Parayla Sağlığına Kavuştu

Japonya'da özel bir futbol hikayesi yazıldı. Japonya'da 2. Lig'de mücadele eden Albirex Niigata takımının oyuncusu Fumiya Hayakawa'nın lösemi hastalığının iyileşme sürecinde olduğu bildirildi.

Albirex Niigata'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Fumiya Hayakawa'nın tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığı ve kısa süre içerisinde antrenmanlara başlayacağı belirtildi. Nisan 2016'da başlayan ve 2017'den beri bu hastalıkla uğraşan Hayakawa, Şubat 2018'den itibaren de tedavi sürecini hızlandırdı. Bu tedavinin başarılı olmasında ve büyük destek alınmasında özel bir konu gündeme geldi.

TARAFTARLAR 1,3 MİLYON LİRA TOPLADI

Albirex Niigata kulübü, taraftarların kurduğu fonla ilgili bilgiler verdi. Takım taraftarları, tedavi sürecinde kurulan yardım fonuna toplamda 27 milyon Japon Yeni bağışladı. Türk lirasıyla 1.3 milyon liraya denk gelen bu bağışla 28 yaşındaki defans oyuncusunun yeniden futbol sahalarına geri dönüşüne büyük destek olundu.