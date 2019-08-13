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Bir gecede 3 ayrı noktadan çıktılar

Bodrum'da, Sahil Güvenlik ekiplerinin, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen kaçak göçmenlere yönelik müdahale ettiği üç ayrı olayda 27 göçmen yakalandı.

13.08.2019 16:40 Bir gecede 3 ayrı noktadan çıktılar
Bodrum'da, Sahil Güvenlik ekiplerinin, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen kaçak göçmenlere yönelik müdahale ettiği üç ayrı olayda 27 göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre; Akyarlar açıklarında lastik bot ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye teşebbüs eden 5'i Suriye, 6'sı Filistin uyruklu 11 kaçak göçmen bölgede görev devriye atan Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aynı bölgeden lastik bot ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 7 Suriye uyruklu kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aynı bölgeden farklı koylardan denize açılan lastik bot ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 5 Mısır, 2 Kongo ve 2 Liberya uyruklu olmak üzere toplam 9 kaçak göçmen bölgede görev icra eden Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı. Toplamda 3 olayda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 27 kaçak göçmen yakalandı. Turgutreis Limanı'na getirilen göçmenlerin Muğla Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi.
(Eren Ayhan/İHA)

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Kaynak: İHA

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