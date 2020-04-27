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Bir gecede iki iş yerine giren hırsız yakalandı

Osmaniye'de bir gecede iki iş yerine giren hırsız şüphelisi yakalandı.

27.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:43
Bir gecede iki iş yerine giren hırsız yakalandı
Osmaniye'de bir gecede iki iş yerine giren hırsız şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, gece 03.00 sıralarında Uzunbanı Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesinde bulunan büfeye giren hırsız, 12 şişe viski, 6 şişe rakı ve 8 şişe votka çaldı. Aynı gün aradan yarım saat geçmeden Yeşilova Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde bulunan bir iletişim ürünleri satan iş yerinin camını kıran hırsız buradan da piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan 4 adet cep telefonu çaldı.

Olay sonrası harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntüleri incelemeye aldı. Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Y (24) evinde gözaltına alındı.

Şüpheli, yapılan ilk sorgulamada, suçlarını kabul ederek, 13 Nisan'da Uzunbanı Mahallesinde bir evde yaşanan hırsızlık olayının da faili olduğunu itiraf etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilova, Osmaniye, 3. Sayfa, Haber
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